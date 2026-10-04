Restablecido el servicio de las líneas L6, L7, L12 y Lleida-La Pobla de FGC

Archivo - Imagen de la estación de FGC en Terrassa Nacions Unides - FGC - Archivo

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas L6, L7 y L12 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han restablecido este domingo al mediodía la normalidad en el servicio tras las fuertes lluvias que han afectado desde el sábado por la tarde principalmente al litoral y prelitoral catalán, mientras que Lleida-La Pobla opera con normalidad desde primera hora de la mañana.

La línea Llobregat-Anoia ha recuperado el servicio de forma progresiva desde las 13.00, y la Barcelona-Vallès lo ha recuperado también progresivamente desde las 14.00, ha informado FGC este domingo en varias publicaciones en 'X' recogida por Europa Press.

Concretamente, en la S1 de la línea Barcelona-Vallès hay un tren por hora y sentido entre las estaciones de Barcelona Plaça Catalunya y Terrassa Nacions Unides (Barcelona), mientras que en la S2 hay un tren por hora y sentido entre las estaciones de Sant Cugat (Barcelona) y Parc del Nord, en Sabadell (Barcelona).