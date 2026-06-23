Restablecido el servicio en la R3 de Figaró (Barcelona) a Ribes de Freser (Girona) tras el corte

Archivo - Viajeros en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R3 de Rodalies entre Figaró (Barcelona) y Ribes de Freser (Girona) en ambos sentidos ha quedado restablecida este martes sobre las 11.34 horas tras el corte provocado por una incidencia en la infraestructura este martes sobre las 9.34 horas.

Protecció Civil ha desactivado el plan Ferrocat que había activado en producirse la incidencia, ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Este martes la R3 ha tenido otra incidencia por robo de cobre entre La Garriga y Figaró (Barcelona).