Restablecido el servicio en la R6 y R60 de FGC entre Masquefa y Piera (Barcelona) tras el corte

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Se ha restablecido el servicio en las líneas R6 y R60 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Masquefa y Piera (Barcelona) tras el corte por la avería de un tren este jueves desde primera hora.

En concreto, se ha cortado el servicio entre las 6.28 horas y las 7.36 horas (Barcelona), ha informado FGC en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Protecció Civil, por su lado, ha desactivado la prealerta el plan Ferrocat que había activado por el suceso.