Restablecido totalmente el servicio en las líneas del Trambaix y Trambesòs

Archivo - Imagen de tramvías en Barcelona - ATM - Archivo

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Trambaix y Trambesòs han restablecido totalmente el servicio este domingo tras la suspensión de la circulación el sábado por la noche por las fuertes lluvias que han afectado principalmente al litoral y prelitoral catalán.

El Trambaix --las líneas T1, T2 y T3-- ha retomado totalmente el servicio desde las 11.30, ha informado este domingo TRAM en varias publicaciones en 'X' recogidas por Europa Press.

El Trambesòs --las líneas T4, T5 y T6-- ha normalizado las frecuencias de paso sobre las 15.00 tras haber establecido servicios parciales a las 11.30.