Resuelta la incidencia que ha afectado a los trenes Regionales sur de Rodalies de Tarragona

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe.
Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Cataluña
Publicado: martes, 22 septiembre 2026 13:58
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TARRAGONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha resuelto la incidencia en la infraestructura que ha afectado a los trenes Regionales sur de Tarragona y que ha obligado a circular por vía única entre Altafulla-Tamarit y Torredembarra (Tarragona) este martes a las 13.27 horas.

En concreto, las líneas afectadas han sido la R13, R14, R15, R16 y R17 y la incidencia se ha iniciado a las 11.46 horas, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los trenes han aumentado su tiempo de recorrido al acercarse al punto afectado.

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