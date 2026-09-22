Resuelta la incidencia que ha afectado a los trenes Regionales sur de Rodalies de Tarragona

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha resuelto la incidencia en la infraestructura que ha afectado a los trenes Regionales sur de Tarragona y que ha obligado a circular por vía única entre Altafulla-Tamarit y Torredembarra (Tarragona) este martes a las 13.27 horas.

En concreto, las líneas afectadas han sido la R13, R14, R15, R16 y R17 y la incidencia se ha iniciado a las 11.46 horas, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los trenes han aumentado su tiempo de recorrido al acercarse al punto afectado.