Resuelta la incidencia entre Arc de Triomf y Clot (Barcelona) que ha afectado a la R1, R2 Sud y R4

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Arc de Triomf y Clot de Barcelona que ha afectado a las líneas de Rodalies R1, R2 Sud y R4 este domingo ha quedado solucionada y los trenes recuperan progresivamente sus frecuencias de paso habituales, ha informado Rodalies vía 'X'.

Ha obligado a desviar la circulación de los trenes de la R1 y R4 por la estación de Passeig de Gràcia de Barcelona y, en el caso de la R2 Sud, se ha limitado la circulación de trenes entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y la Estació de França de Barcelona a dos trenes por hora y sentido con parada en todas las estaciones.

Además, en la R4, los trenes entre Vilafranca y Manresa (Barcelona) han iniciado y finalizado su recorrido en Hospitalet de Llobregat, y entre Terrassa (Barcelona) y Fabra i Puig se ha establecido un servicio de tren lanzadera.