Retenciones de 13 kilómetros en la N-II en Pont de Molins (Girona) por el corte de la AP-7

GIRONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La N-II de Pont de Molins a Borrassà (Girona) registra retenciones de unos 13 kilómetros este martes a las 18.30 horas, ya que es por esta vía donde se realizan desvíos debido al corte de la AP-7 de Figueres a Bàscara (Girona), donde se están realizando tareas de limpieza después de que los agricultores levantaran el bloqueo.

Así lo informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, que concreta que los desvíos son principalmente para turismos.

El cierre de la AP-7 es consecuencia de las manifestaciones de agricultores catalanes, cuyos bloqueos se levantaron este lunes por la tarde, pero las tareas de limpieza han ralentizado su apertura total al tráfico.