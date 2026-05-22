Retenciones de 17 kilómetros en la AP-7 en Llinars (Barcelona) por un accidente entre 4 coches

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en Llinars del Vallès (Barcelona) acumula este viernes sobre las 17.30 horas retenciones de unos 17 kilómetros tras producirse un accidente entre cuatro coches en dirección Girona, cuyas colas se enmarcan en la operación salida del primer día de puente de la Segunda Pascua, que prevé la salida de 600.000 vehículos del área de la capital catalana.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 15 horas y ha obligado a cortar un carril.

Las colas han ido ascendiendo hasta alcanzar los 17 kilómetros, pero ya se ha retirado el cuarto vehículo implicado, por lo que se espera que las retenciones se vayan reduciendo.