Retirado el último de los dos camiones accidentados en la AP-7 en Santa Margarida (Barcelona)

AP-7 en Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) este martes - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicado que se ha retirado el último de los dos camiones accidentados en la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) este lunes sobre las 20.57 horas tras un incendio que ha obligado a cortar la vía en ambos sentidos.

En sentido norte solo hay uno de los tres carriles abiertos, mientras que en sentido sur están todos los carriles abiertos, ha informado el SCT en un comunicado este martes.

Se está pendiente de retirar parte de la carga de uno de los camiones y se acumulan 7 kilómetros de colas en sentido norte hacia Girona.