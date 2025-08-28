Reunión entre Port de Tarragona y Ayuntamiento de Salou para impulsar los proyectos comunes

Reunión entre Port de Tarragona y Ayuntamiento de Salou - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, y el alcalde de Salou (Tarragona), Pere Granados, se han reunido este jueves para dar un nuevo impulso a los proyectos comunes que comparten ambas instituciones.

Uno de los principales puntos del encuentro ha sido la recuperación del poblado griego de Kal·lípolis, un yacimiento arqueológico situado en Salou que tuvo un papel relevante en los intercambios comerciales del Mediterráneo entre los siglos IV y III aC, informa la corporación portuaria en un comunicado.

En este sentido, la Autoritat Portuària de Tarragona se ha comprometido a impulsar la excavación de la parte del yacimiento ubicada en terreno portuario, para alinearla al nivel de la parte correspondiente al Ayuntamiento, que ya se encuentra consolidada y museizada.

La reunión también ha permitido hacer balance de la colaboración institucional en otros ámbitos, como los proyectos culturales, patrimoniales y turísticos.

Estos proyectos "fortalecen el vínculo entre Salou y el Port de Tarragona y ponen en valor su importancia estratégica en el Mediterráneo", informan.