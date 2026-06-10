Revelan que la calidad de los carbohidratos en el embarazo puede afectar al desarrollo cognitivo

Archivo - Una mujer embarazada, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos estudios liderados desde la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona han revelado que la calidad de los carbohidratos que consume la madre durante el embarazo podría tener efectos "relevantes" en el desarrollo cognitivo de sus hijos.

Coinciden en señalar que una dieta con un índice glucémico (IG) y una carga glucémica (CG) elevados durante la gestación se asocia con peores resultados cognitivos y motores en los niños, desde los primeros meses de vida hasta la etapa preescolar, informa la URV en un comunicado este miércoles.

El primero analizó a 1.080 mujeres embarazadas y a sus hijos; la dieta de las participantes se evaluó mediante un cuestionario en el que indicaban con qué frecuencia consumían más de cien alimentos y bebidas; a partir de esta información, se calculó la ingesta de carbohidratos, el índice glucémico y la carga glucémica; y se hizo un seguimiento del neurodesarrollo infantil entre los 8 y los 28 meses.

Los resultados mostraron que un consumo materno más elevado de carbohidratos y unos valores más altos de IG y CG se asociaban con puntuaciones más bajas en el desarrollo del lenguaje y en las habilidades motoras durante los primeros años de vida.

El segundo estudio incluyó a 420 mujeres embarazadas y analizó la ingesta de carbohidratos durante el primer y el tercer trimestre de gestación; el neurodesarrollo infantil se evaluó durante un periodo de 4 años, valorando áreas como la velocidad de procesamiento, las habilidades no verbales, la precisión visomotora y el cociente intelectual en edad preescolar.

HALLAZGOS

La coincidencia de los resultados en los dos estudios y en los dos grupos de mujeres embarazadas y sus hijos refuerza la importancia de tener en cuenta la calidad de los carbohidratos en la dieta materna, "un aspecto que hasta ahora ha recibido poca atención en las recomendaciones nutricionales durante el embarazo".

Estos datos también ponen de manifiesto la necesidad de que las guías clínicas incorporen no solo la cantidad, sino también la calidad de los carbohidratos, promoviendo alimentos con un índice y una carga glucémica más bajos para "favorecer un desarrollo neurocognitivo óptimo desde las primeras etapas de la vida".