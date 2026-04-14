Revelan que las interacciones competitivas son "clave" para explicar el cerebro humano

Esquema del estudio de las interacciones de cooperación y competición en distintas especies de mamífero. - UPF

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), las universidades de Oxford y Cambridge (Reino Unido) y el Instituto Neurológico de Montreal (Canadá) ha revelado que las interacciones competitivas son "clave" para explicar la dinámica de cerebro humano.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Neuroscience', revela que el cerebro de las personas, como el de macacos y ratones, funciona gracias a un "equilibrio constante" entre las interacciones de cooperación y competición, informa la UPF en un comunicado de este martes.

Mediante modelos informáticos avanzados de todo el cerebro, los investigadores han demostrado que hay circuitos especializados que cooperan internamente y que, entre ellos, tiene interacciones competitivas de largo alcance para gestionar recursos limitados.

Replicar este equilibrio podría permitir acercarse a la creación de copias digitales del cerebro de un individuo, un avance "clave" para la medicina de precisión y para el desarrollo de modelos de IA con mayor capacidad computacional que la actual.

COMPETIR Y COOPERAR

Los modelos con interacciones competitivas, que se basan en la experiencia cotidiana de que no se puede prestar atención a todo a la vez, superan "constantemente" los modelos puramente cooperativos, lo que explica el trabajo conjunto de regiones especializadas para la cognición y el comportamiento.

Según los autores, un exceso de cooperación "puede conducir a estados de sincronización excesiva que no se producen en la realidad", mientras la competencia evita la actividad descontrolada y permite que distintos sistemas cerebrales se vayan alternando en la configuración de la dinámica global del cerebro.

MÁS DE 14.000 ESTUDIOS

El análisis de más de 14.000 estudios de neuroimagen ha revelado que los modelos con interacciones competitivas "generan patrones de actividad más similares a los procesos cognitivos reales", como los implicados en la atención y la memoria.

El autor principal del estudio e investigador de la UPF, Gustavo Deco, ha apuntado que la competencia entre circuitos permite que ciertas redes tengan prioridad sobre otras "en función de lo que sea relevante en cada momento", lo que explica fenómenos como la toma de decisiones.

El profesor de la Universidad de Oxford y autor sénior del estudio, Morten Kringelbach, ha señalado que el estudio sugiere que la competencia es crucial para permitir que el cerebro active de forma flexible las combinaciones adecuadas de regiones, "un rasgo distintivo del comportamiento inteligente".