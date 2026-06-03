La reversión del terreno marítimo de la central de Foix (Barcelona) acabará el segundo semestre de 2027

La alcaldesa este miércoles revisando el trabajo - ENDESA

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de Endesa para revertir los terrenos marítimos de la antigua central térmica de Foix, en Cubelles (Barcelona), prevén acabarse el segundo semestre de 2027, informa la compañía en un comunicado.

La obras empezaron a mediados del año pasado y ya se han demolido y desguazado lo que había sobre la cota 0 de la central, y al final de los trabajos quedará una playa de más de 1 kilómetro de longitud, también con un carril bici en todo su recorrido.

La alcaldesa, Rosa Fonoll, ha visitado este miércoles las obras de reversión de la central térmica, cuya demolición y desmantelamiento gradual empezó en 2017, dos años después del cierre.