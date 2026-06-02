El Rey destaca el deporte como "herramienta para la paz" y la dignidad en el homenaje a Samaranch

El Rey Felipe VI en el acto de homenaje al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) entre 1980 y 2001, Joan Antoni Samaranch, en el Palauet Albéniz de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha destacado el deporte como "herramienta para la paz", contra toda forma de exclusión, como medio para ensalzar la dignidad humana y símbolo de igualdad y libertad, un principio especialmente presente en el olimpismo del que fue presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) entre 1980 y 2001, Joan Antoni Samaranch, y el monarca ha dicho que comparte.

Lo ha subrayado en su intervención en el acto de homenaje Samaranch que se ha celebrado este martes en el Palauet Albéniz de Barcelona, en el que han participado también el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde, Jaume Collboni, y el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.

Felipe VI ha destacado de Samaranch su personalidad de trascendencia histórica, que fue un hombre comprometido con su tiempo y que lideró con "gran ímpetu y convicción la transformación del olimpismo en su dimensión moderna, en su dimensión institucional, en su potencial diplomático, y en la innovación técnica y tecnológica".

Ha recordado su humanidad, su inteligencia y el legado que dejó en Barcelona, en Catalunya, en España y en todo el mundo, y ha subrayado el poder transformador de los Juegos Olímpicos para la capital catalana: "Fueron una extraordinaria inyección de moral: enseñaron al mundo y nos mostraron a nosotros mismos de lo que éramos y somos capaces cuando trabajamos juntos".

Han asistido también al acto el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez; los tenientes de alcalde de Barcelona Albert Batlle, Maria Eugènia Gay y David Escudé, entre otros representantes municipales, así como miembros de la familia Samaranch.

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