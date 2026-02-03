El rey Felipe VI preside la proclamación del Premio Princesa de Girona Social para Hatim Azahri

El rey Felipe VI junto al fundador de la asociación Joves Units del barrio barcelonés del Poble Sec, Hatim Azahri, ganador del Premio Princesa de Girona Social 2026, y a su pareja. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

El jurado destaca su "admirable resiliencia" y que es un motor del compromiso comunitario

SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El rey Felipe VI ha presidido este lunes el acto central del Tour del Talento en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), en el que la Fundación Princesa de Girona ha entregado el Premio Social 2026, dotado con 20.000 euros, al fundador de la asociación juvenil Joves Units del Poble Sec, Harim Azahri.

El Rey ha sido recibido por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el conseller de la Presidencia de la Generalitat y presidente en funciones, Albert Dalmau; la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo; la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y la alcaldesa de Sant Boi y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret.

También por el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes; la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales; la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia; el presidente de la Fundación Princesa de Girona, Francisco Belil, y el director general de la Fundación, Salvador Tasqué, entre otros patronos y representantes que han asistido al acto.

Durante el acto se ha proyectado un vídeo de la princesa Leonor, que ha mandado un mensaje reivindicando los valores de la fundación.

EL PROYECTO

Joves Units del Poble Sec es una entidad juvenil de dicho barrio barcelonés, fundada en 2019, que reivindica un espacio juvenil de referencia y tiene como propósito empoderar a los jóvenes, implicarlos en la vida comunitaria y permitir que desplieguen su potencial a través de valores como la interculturalidad, la convivencia, la solidaridad y la igualdad.

El jurado, presidido por Sergi Rodríguez López-Ros, ha destacado su "admirable resiliencia", que ha convertido en motor del compromiso comunitario a través de la escucha activa de jóvenes del territorio, y ha subrayado que a través de herramientas participativas ha creado un ecosistema integral que genera cambios estructurales.

"UNA GRAN RESPONSABILIDAD"

En declaraciones a la prensa, el galardonado ha asegurado que para él es "una gran responsabilidad y un gran honor al mismo tiempo" recibir el premio, que entiende que es un reconocimiento al conjunto de la tarea comunitaria que miles de asociaciones llevan a cabo diariamente en Barcelona.

"Me gustaría que nuestra entidad sirviese de inspiración a otras entidades, de la ciudad, de Catalunya, de España, del mundo. Que se pueda ver que la juventud organizada tiene capacidad de incidencia política, de transformar el espacio público", ha añadido.

Azahri ha tenido también palabras en referencia a Palestina: "La causa palestina es ahora mismo la causa de la humanidad. En el momento en que la sociedad no sale a defender los derechos de la vida, del mundo, estamos demostrando que todo vale. Si en Palestina no ponemos freno, estamos diciendo que se puede usar la violencia para entrar allí donde queramos".

FINALISTAS

Los finalistas han sido la fundadora y CEO de la asociación Decedario, Diana de Arias; el fundador y director de MedBrain Global, Pol Ricart; la ingeniera en Telecomunicaciones; fundadora de Saturno Labs, Natalia Rodríguez Núñez-Milara, y el emprendedor y fundador de Háblalo, Mateo Nicolás Salvatto.

Ellos, junto al ganador, recibirán junto al ganador su premio en una gala que se celebrará en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en julio de 2026.

EL ACTO

En el acto también han intervenido la nanocientífica y miembro de la misión de astronautas análogas Hypatia III Lucia Matamoros; el cineasta y Premio Princesa de Girona Art 2020, Guillermo Galoe, de cuya película 'Ciudad sin sueño' se ha proyectado un fragmento; la creadora de la Fundación Arte Paliativo y Premio Princesa de Girona Social 2023, Sílvia Fernández, y el director de la Fundación Marianao, premiada Princesa de Girona 2012, Daniel Osàs, entre otros.

También han hablado los ganadores del galardón Princesa de Girona a los Valores del Deporte 2025, la gimnasta artística Inés Bergua y el nadador Guillermo García, en un coloquio moderado por la directora de Deportes de la Cadena SER, Laura Martínez, que ha contado también con los exjugadores de básquet Edgar San Epifanio y José Coego.

Antes del comienzo del acto, en una zona cercana al recinto se han concentrado una veintena de personas con banderas republicanas y 'esteladas', que han protestado en contra de la monarquía a gritos de '¡Viva la república!', por su parte, el Rey ha salido a saludar a las personas que se habían acercado al exterior del polideportivo a recibirlo.

La jornada, que ha concluido con una actuación musical de Alfred García, es el acto central de la parada del Tour del Talento en Sant Boi, que comenzó el lunes y se extenderá a municipios como Castelldefels, Viladecans y Gavà, y combina actividades de innovación social, orientación académica, conexión con el mundo profesional y la cultura y desarrollo del talento joven.