Los Reyes Magos entregan regalos a los niños del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

El Rey Melchor entrega un juguete a una niña hospitalizada en el Sant Joan de Déu de Barcelona. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos han visitado este lunes por la tarde a niños y jóvenes hospitalizados en Sant Joan de Déu de Barcelona para traerles regalos.

Sus Majestades han recorrido la totalidad del hospital y han visitado a todos los niños ingresados, incluidos los que llegan a urgencias, y han repartido juguetes para todos ellos, a la vez que les han dedicado palabras de ánimo.

La visita de Melchor, Gaspar y Baltasar al Sant Joan de Déu es la única en centros médicos que se hace la misma noche de Reyes, ya que tradicionalmente la cabalgata terminaba su recorrido allí y se ha mantenido la tradición una vez el itinerario se ha modificado.