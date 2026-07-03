Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía entregarán los Princesa de Girona 2026 en Barcelona

Archivo - Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía entregan el Premio Princesa de Girona Internacional Crea Empresa 2025 a la empresaria Valentina Agudelo, durante la entrega de los Premios Princesa de Girona 2025 en el Liceu - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán el 14 de julio al acto de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026 en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, segunda vez que se entregan en el coliseo lírico, en una ceremonia que tendrá como hilo conductor el poder del talento compartido.

La capital catalana también acogerá ese día la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, así como un encuentro informal de los Reyes, la Princesa de Girona, la Infanta y de los patrones de la fundación con los premiados, informa este viernes la fundación en un comunicado.

La sede de Esade en Barcelona será el escenario de la 3 edición del Foro de Talento Joven el 14 de julio, un espacio de encuentro del talento joven de las empresas del patronato y colaboradores del Tour del Talento.

El día anterior, el 13 de julio, la fundación impulsará en el Recinte Modernista de Sant Pau un espacio de 'networking' en el que se podrán conocer los jóvenes participantes en el foro, y que contará con la presencia de Ousman Umar, Premio Princesa de Girona 2021, con la proyección de la película basada en su historia 'Viatge al país dels blancs'.

PREMIADOS

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona estará conducida por la periodista Cristina Pampín, contará con un diálogo entre la artista Luz Casal y la cantante Soleá Morente y tendrá a la danza como hilo conductor, con una coreografía para la ocasión de la compañía de danza de Sílvia Batet.

En la gala se entregará el Premio Princesa de Girona Social al presidente y fundador de la Associació Joves Units del Poble-sec, Hatim Azahri Akhnous; el CreaEmpresa a la cofundadora, presidenta y directora de tecnología de Benviro, Patricia Aymà, y el de Arte a la directora y guionista de cine Gemma Blasco.

También recibirá el Premio Princesa de Girona Investigación el investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía Rafael Luque; el Internacional-CreaEmpresa a la emprendedora social y cofundadora de Quipu, Mercedes Bidart, y el Internacional-Investigación al astrofísico mexicano José Eduardo Méndez.