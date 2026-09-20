Riba (ERC) exige parar la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y dirigirlo desde Catalunya

La manifestación en Barcelona - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La adjunta a la presidencia de ERC y eurodiputada Diana Riba ha exigido este domingo parar el proyecto para ampliar el Aeropuerto de Barcelona y ha defendido su gobernanza desde Catalunya.

Lo ha declarado antes de la manifestación contra la ampliación de Aeropuerto, en el paseo de Gràcia de la capital catalana, donde ha afirmado que la infraestructura está "al límite" de su capacidad.

Sobre la luz verde al tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) de Aena, que fija una inversión cercana a los 13.000 millones de euros en la red aeroportuaria española, ha defendido que el Parlament y la ciudadanía deberían decidir las inversiones en Catalunya.

Ha considerado "más urgentes" otras inversiones, como en el sector ferroviario, y ha abogado por tener un modelo de país para Catalunya donde la movilidad siga criterios de eficiencia.

También ha propuesto diversificar la economía hacia otros sectores más allà del turismo, como el alimetario, para conseguir tener mas soberanía, para tener una economía "más diversa y sostenible".