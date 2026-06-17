Ribas (Microsoft) pide no caer "en el 'hype'" ni en escenarios negativos de la IA

El presidente de Search & IA de Microsoft, Jordi Ribas, y el periodista Albert Sáez - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Search & IA de Microsoft, Jordi Ribas, ha pedido no caer "en el 'hype', las exageraciones ni los escenarios negativos" en la inteligencia artificial (IA).

Lo ha dicho este miércoles en el Foro Económico y Social del Mediterráneo, que se celebra hasta el jueves, en el que ha añadido que es necesario que la población entienda tanto la parte negativa como la positiva de la IA para "afrontarlas junto a otras compañías y los gobiernos".

Ribas ha estimado que, en una escala del 0 al 10, el desarrollo del potencial de la IA está "en un 3, quizás un 4. Queda mucho", y ha previsto que, en los próximos años, se verán mejoras muy significativas.

Por otro lado, ha explicado que la IA está compuesta por muchos modelos muy diferentes, y que "se exageran muchas cosas, pero son modelos" que incrementan la productividad.

Sobre el momento actual de la IA, ha dicho que hay una gran incertidumbre por la magnitud de las inversiones que se están haciendo y que las empresas deberán encontrar la manera de recuperarlas.