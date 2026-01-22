Ribera defiende "mantenerse firme" en los estándares ambientales y sociales del mercado europeo

Archivo - La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Ante la crisis diplomática con EEUU aboga por mostrar unidad política BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha defendido los beneficios de que la Unión Europea diversifique sus relaciones multilaterales, así como la importancia de "mantenerse firme" ante algunas cuestiones.

"Hemos de seguir de forma consecuente la línea argumental de que aquel que quiera participar en nuestro mercado, deberá seguir respetando esos altos estándares ambientales y sociales", ha afirmado en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, sobre las relaciones entre la UE y China.

Preguntada por la posibilidad de eliminar los aranceles a los coches eléctricos chinos, Ribera ha destacado la necesidad de que, llegado el caso, se analicen las condiciones en las que se producen para asegurar una competencia leal.

Respecto al principal socio comercial del territorio comunitario, Estados Unidos, la vicepresidenta ha aludido a la necesidad de comunicar a la población qué ocurre y ha dicho que "si Europa calla ante Trump, alimenta el miedo".

Ante la crisis diplomática entre el líder estadounidense y los europeos, Ribera aboga por mostrar unidad política y aplicar las normas: "No puede ser que afrontemos una tiranía y una utilización de las materias primas energéticas por parte de Rusia, (...) para acabar en brazos de otro señor que inmediatamente opera con una forma de gestión autocrática muy peligrosa", ha dicho.

VALORES EUROPEOS

Ribera también ha defendido reiteradamente la importancia del sueño europeo y la elevada calidad de vida y democracia del continente como un elemento de resistencia europea en un momento en el que, en sus palabras, "vivimos una amenaza real al modelo de bienestar, respeto y libertades de Europa y los europeos".

"Probablemente es el momento existencial más relevante de la UE desde su construcción. Europa sigue siendo el referente para la mayor parte de los ciudadanos del mundo, el mejor sitio para vivir para cualquier persona y en especial para las mujeres, y para hacer negocios e invertir", ha explicado, pero ha avisado de que afronta amenazas importantes.