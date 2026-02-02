Ribera ve acuerdos comerciales como India o Mercosur una "prioridad" de la agenda europea

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, este lunes en Barcelona. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha asegurado que "los acuerdos comerciales que ha firmado la Unión Europea con Mercosur e India envían un mensaje claro de que Europa escoge la cooperación frente al aislamiento" y que el acercamiento a terceros países es una prioridad en la agenda exterior europea.

Lo ha dicho este lunes en la apertura del XIV Simposio Empresarial de Funseam titulado 'Europa ante la crisis climática, económica y geopolítica', celebrado este lunes en la sede de Foment, que Ribera ha inaugurado recordando el rol de la energía tanto en el momento fundacional de la Unión Europea como en el futuro.

"Es un mensaje en el que elegimos la cooperación frente al aislamiento, la reducción de riesgos y la creación de oportunidades para las empresas de aquí y para las de los países de Mercosur e India, y la diversificación de nuestras cadenas de suministro", ha dicho la vicepresidenta.

