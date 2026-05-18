Ricard Ruiz Garzón reedita 'Les veus del laberint' con historias reales sobre el trastorno mental

Cubierto del libro - LA CAMPANA

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor Ricard Ruiz Garzón ha reeditado 'Les veus del laberint' (La Campana) dos décadas después de la primera edición, que fue en castellano ('Las voces del laberinto'), un libro que reúne 10 historias reales sobre los trastornos mentales.

El autor ha dicho a Europa Press que aún ve estancado el abordaje de la salud mental: "Salimos de la pandemia con una nueva pandemia de salud mental que se ha escondido debajo de la alfombra", sin destinar más recursos y con más miedos, lamenta.

El libro sí ha tenido suerte: tuvo traducciones a varias lenguas (como la de Anna Casassas Figueras que se reedita ahora), ganó el premio 'Miradas' de la Fundación Manantial, propició el documental de Ione Hernández 'El palacio de la luna' y el cómic 'Las voces y el laberinto' (Sapristi) con el dibujante Alfredo Borés.

RECORRER UN LABERINTO

El título alude a los laberintos del trastorno y es coherente con la estructura del libro, que incluye los 10 relatos, precedidos por una 'Entrada' (una carta de la madre de un joven que se suicidó y que era íntimo del autor) y que culminan en una 'Salida' con las conclusiones del autor.

En medio están las 10 historias, agrupadas en los tres tramos del laberinto que recorre quien lo sufre: el Brote (inicio), el Estigma (las experiencias de la travesía) y el Despertar (buscando la salida).

Ruiz Garzón ha explicado que, 20 años después, los testimonios de estas historias no han hecho grandes avances: "Como en muchos casos se trataba de gente con casos graves, por desgracia y con excepciones que me hacen feliz, no han mejorado".

Cree que algunos podrían haber mejorado, pero se han encontrado con que los recursos y la atención siguen siendo escasos, "de forma que al final su evolución ha dependido del azar".

TRIVILIALIZACIÓN SOCIAL

El autor ha lamentado que hoy existe una trivialización social ("por ejemplo hablamos de líderes mundiales locos cuando solo son narcisistas") y ha añadido que sigue habiendo miedos falsos: que el enfermo mental es peligroso, que es igual un psicópata que un psicótico, que siempre sufre la enfermedad, que no es fiable o que es poco constante.

Ricard Ruiz Garzón (Barcelona, 1973) es autor de unos 20 libros, profesor de la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès, creador del Festival 42, codirector del Festival Qlit, vicepresidente del Ibbycat-Clijcat y ha ganado los premios Ramon Muntaner, Edebé e Ictineu.