Ricardo Damas, nuevo vicepresidente y director general de Alexion (AstraZeneca) en España y Portugal

29 Oct.

Alexion, el grupo de enfermedades raras de AstraZeneca, ha nombrado a Ricardo Damas vicepresidente y director general para España y Portugal, y tomará el relevo de Leticia Beleta, informa la biofarmacéutica en un comunicado este miércoles.

Con más de 25 años de experiencia internacional en la industria farmacéutica, Damas también ocupó posiciones de responsabilidad en compañías como Gilead Sciences, Kite Pharma y Bristol-Myers Squibb.

Durante su mandato "reforzará el liderazgo" de Alexion en las áreas de hematología rara, nefrología, metabolismo óseo y neurología, así como su expansión a nuevas áreas como la endocrinología, la cardiología y los tumores raros.

Damas ha destacado que Alexion es "una compañía pionera que combina innovación científica con un propósito profundamente humano: cambiar lo que significa vivir con una enfermedad rara".

Tras más de una década en la compañía, Leticia Beleta inicia otra etapa tras convertirse en figura "clave en la consolidación de Alexion, impulsando soluciones innovadoras para ampliar el acceso y contribuyendo a posicionar a la organización como un partner clave dentro del ecosistema de las enfermedades raras", según AstraZeneca.