Ricky Rubio destaca la importancia de "humanizar todo el proceso del ensayo clínico" oncológico

Entre el 5% y el 8% de los diagnosticados de cáncer participan en un ensayo



BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador de baloncesto y fundador de The Ricky Rubio Foundation, Ricky Rubio, ha destacado la importancia de "humanizar todo el proceso del ensayo clínico" este viernes en la rueda de prensa del Congreso de Ensayos Clínicos de Oncología de Barcelona (Cecob).

Ha asegurado que está "muy contento" de celebrar la tercera edición del Cecob, organizada por The Ricky Rubio Foundation y el UAOMI Cancer Center en Barcelona, que consiste en dos jornadas que pretenden resaltar la necesidad de los ensayos clínicos y animar a la participación voluntaria.

Rubio ha afirmado que fundó The Ricky Rubio Foundation con la voluntad de acompañar al paciente y la familia, por lo que ha destacado que el Cecob está enfocado sobre todo en los pacientes para darles voz y contribuir a que los profesionales sanitarios "no solo vean el resultado, sino también el proceso".

Según datos proporcionados en el Cecob, actualmente "solo" entre el 5% y el 8% de los diagnosticados de cáncer deciden participar en una investigación clínica, cifras que atribuyen a la falta de información sobre los ensayos clínicos en la sociedad.

UNA MANERA DE ACCEDER A MEDICAMENTOS

"Mi madre no va a ser un conejillo de indias", Rubio ha explicado que lo primero que pensó cuando los médicos propusieron a su madre participar en un ensayo clínico fue que no queria que ella fuera "un conejillo de indias", pero que, después, le explicaroan las posibilidades que suponía acceder a una medicamento no aprobado que podía salvar vidas.

El director médico del UAOMI Cancer Center, Santiago Viteri, ha afirmado que los ensayos clínicos "muchas veces" son una manera de acceder a medicamentos que ya se sabe que funcionan, pero que todavía no están disponibles en nuestro sistema sanitario.

Viteri ha explicado que, desde que se descubre científicamente que un medicamento es eficaz hasta que está disponible en el sistema, "suele haber un retraso de dos años de media".

DAR VOZ A LOS PACIENTES

También ha recalcado que la participación de pacientes en el Cecob, hecho que responde a "una conciencia cada vez mayor que los pacientes con colegas de investigación" porque protagonizan una parte importantísima de los ensayos al probar los medicamentos.

La paciente María Lirio, diagnosticada de cáncer de pulmón con metástasis hace 14 años, ha intervenido para contar su experiencia como participante en varios ensayos clínicos: "Tengo la suerte de ir poniéndome parches, cuando un ensayo me deja de funcionar, entro en otro".

"Para mi, los ensayos son mi día a día", ha afirmado Lirio, a quien le propusieron entrar en un ensayo cuando el tratamiento con quimioterapia le dejó de funcionar y ha asegurado que aceptó con optimismo y confiando en los médicos.

PARTICIPANTES

El Cecob empezó este jueves y finaliza este viernes tras contar con la participación de científicos como Manel Esteller, del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, y la especialista Oncología Médica Hospital Clínic, Noemí Reguant.

También han colaborado personalidades como el divulgador Victor Küppers, el hermano de Pau Donés, Marc Donés, para explicar cómo continuar el legado del artista, y la paciente Sandra Ibarra que superó una leucemia y ha creado una fundación para acompañar a los supervivientes del cáncer y conseguir la Ley contra el Olvido Oncológico.