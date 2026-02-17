El riesgo de accidente en autopistas y autovías en España sube por primera vez en 15 años, según RACC

Archivo - Un hombre circula en su moto. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El índice de riesgo de sufrir un accidente grave o mortal en las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado (RCE) ha aumentado por primera vez en 15 años, pasando de un índice de 6,1 a 6,4, según se desprende de la 22ª edición del estudio iRAP (2022-2024) presentado este martes por el RACC.

El informe, que analiza 26.470 kilómetros de vías de titularidad ministerial, revela que el 11,8% de la red (unos 3.122 kilómetros) presenta un riesgo "elevado o muy elevado" para los conductores, informa el RACC en un comunicado este martes.

Este incremento de la peligrosidad en las vías de alta capacidad contrasta con la situación en las carreteras convencionales, donde el índice se ha mantenido estable en 24,4, aunque sigue siendo casi cuatro veces superior al de las autopistas.

TRAMOS DE MAYOR RIESGO

El estudio identifica que los 10 tramos con mayor peligrosidad de España se encuentran íntegramente en carreteras convencionales de calzada única con un solo carril por sentido.

El punto con mayor probabilidad de sufrir un accidente grave se localiza en la N-340, en la provincia de Tarragona (tramo entre el fin de la cesión de Mont-roig del Camp y la intersección con la T-323).

Por carreteras, la N-330 (Alicante a Zaragoza) lidera la lista de vías con más kilómetros de riesgo elevado, seguida de la N-420 (Tarragona a Córdoba) y la N-630 (Ruta de la Plata).

En total, 15 carreteras españolas concentran el 51% de todos los kilómetros negros y rojos de la red estatal.

DATOS POR COMUNIDADES Y PROVINCIAS

Por territorios, Aragón es la comunidad con una mayor proporción de su red estatal en niveles de riesgo elevado (21%), seguida de La Rioja (18%) y Castilla y León (16%).

En términos absolutos, Castilla y León es la que suma más kilómetros peligrosos, con un total de 895, mientras que en el extremo opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, con solo un 2% de sus tramos en niveles de alerta.

A nivel provincial, León encabeza el ranking de peligrosidad con un 27% de sus kilómetros de la RCE en riesgo elevado, seguida de Huesca (26%) y Palencia (25%).