Rita Payés y Lucia Fumero publican 'Rueda Eterna': "Es un trocito de nosotras hecho canción"

Payés y Fumero después de la entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las artistas Rita Payés y Lucia Fumero han publicado este viernes su disco conjunto 'Rueda Eterna', fruto de años de amistad y de una forma muy similar de ver la música: "Es un trocito de nosotras hecho canción", aseguran en una entrevista con Europa Press.

El álbum cuenta con un total de 12 temas, 6 compuestos por cada una, y va desde el jazz hasta la bossanova pasando por el bolero, con los instrumentos habituales de las artistas: piano, guitarra, trombón y sintetizador, entre muchos otros.

"Está guay que la gente pueda intentar imaginarse de quién es cada tema, y seguro que se equivocan. Porque seguro que temas míos parecen de Rita, y algunos de Rita parecen míos, y eso es genial", afirma Fumero.

Las artistas comienzan el 14 de octubre una gira en París (Francia) que les llevará a presentar su proyecto, en formato trío, en Alemania, Reino Unido y Dinamarca, así como Vic (Barcelona) y Cartagena (Murcia).

UN DISCO NACIDO DE LA AMISTAD

Payés y Fumero, que se conocieron estudiando en la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), hacía tiempo que querían hacer un disco juntas: "Pensábamos que haríamos un disco de boleros a los 80 años, pero resulta que nos hemos adelantado", bromean.

Payés apunta que entienden la música de la misma forma: "Desde jugar, desde equivocarse, desde reinventarse. Desde coger cosas antiguas y hacerlas de tu propia manera".

"Nos motivamos la una a la otra, no tenemos miedo de hacer cosas nuevas. Y en el escenario también tenemos eso de no mantenernos en lo seguro todo el rato, y eso a mí me gusta mucho", añade Fumero.

Ambas tenían claro que su amistad pasaba por delante de las ganas de sacar un álbum: "Si tiene que haber conflictos, no hay disco y no pasa nada. Preferimos ser colegas", asegura Payés.

LA 'RUEDA ETERNA'

El disco iba a llamarse originalmente 'Canciones del hoy, del ayer y del anteayer', el nombre que habrían puesto a su disco de boleros a los 80 años, pero lo terminaron descartando porque con los años la broma perdía el sentido, más tratándose de composiciones originales.

El nombre de 'Rueda Eterna', sacado de una de las canciones del disco, era lo suficientemente ambiguo como para que "cada uno pudiera imaginarse lo que es", a la vez que representaba muchas de las letras del disco, afirma Fumero.

EL MOMENTO DE COMPONER

Payés compone desde un lugar muy personal: "Miro al mundo, a mis hijos, a mis amigos, o incluso a lo que veo cuando voy a ver un bolo".

Fumero añade que no es una experiencia mental: "No es sentarse y decir 'Vale, voy a hacer esto'. Yo, cuando lo intento así, no me sale una mierda", ríe.

"Pero después, de repente, te sientas al piano o a la guitarra, y de ahí vas tocando y todo empieza a coger forma. Tienes una melodía y de golpe esa melodía tiene una letra", prosigue.

Su compañera está de acuerdo: "Es como que se hace la magia. Es como cuando se crea la vida. No te puedes creer que de una cosa tan pequeña salga algo más. Y la música es muy así".

INSPIRACIONES Y APROPIACIÓN

El disco tiene una canción un portugués ('Meu Lugar'): Fumero relata que al principio trató de hacerla en catalán o en castellano, pero no le salía, y a la que lo probó en portugués, escribió una palabra "y ya salió todo el tema".

"Está hecho con todo el respeto y la admiración hacia el pueblo brasileño", asegura la artista, que reconoce que la cuestión de la apropiación cultural le plantea ciertas contradicciones.

"Ahora mismo mi discurso es que el arte no debe tener limitaciones en el momento de componer. Después, en el momento de tener un altavoz, ahí evidentemente es súper importante tener en cuenta estas cosas. Pero en el momento en el que estás componiendo, lo que tienes que hacer es dejar que salga esta cosa que viene de un lugar rarísimo", señala.

Payés, por su parte, explica que escribir en catalán siempre le cuesta más, razón por la que, quizás, en el disco no hay ningún tema en esa lengua: "Siento que es como que me desnudo al máximo. En cambio en castellano hay como ese filtro, es como si el tema lo estuviese haciendo otra persona, y eso se me hace cómodo".

COMPARTIR LA MÚSICA

Ambas coinciden en criticar la dinámica actual de la industria musical, con la creciente importancia de la promoción en redes y a través de algoritmo.

"Es una mierda que nos toca hacer, y podemos escoger no hacerla, pero eso tiene unas consecuencias que ahora mismo quizás no estamos en condiciones de asumir. A mí me encantaría quemarlo todo y tirar el móvil por el retrete", reflexiona Payés.

Fumero apunta, a su vez, que cada artista puede elegir su lucha: "Para un músico, justamente escoger la lucha de las plataformas es tirarse muchas piedras al tejado. No sé, quizás puedes escoger otras luchas que te puedas permitir por tu carrera, y quizá otra persona a quien no le afecte tanto sí puede escoger esta lucha", plantea.