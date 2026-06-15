Rius (Junts) cree que las joyas de Zapatero retratan a un PSOE "acorralado" judicial y políticamente

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha considerado que las fotos de las joyas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero retratan a un PSOE "más acorralado, no sólo judicial, sino también políticamente".

"Las fotos de las joyas de Zapatero son la sentencia moral de una izquierda que predica unos valores y practica los otros", ha sostenido en rueda de prensa tras la reunión de la dirección del partido de Carles Puigdemont.

En una semana que considera decisiva para el Gobierno de Pedro Sánchez con diversas citaciones judiciales, Rius ha advertido de que pueden haber resoluciones que dejen la legislatura "herida de muerte".

"Las diferentes causas que afectan al PSOE a nivel judicial son mucho más que una simple ofensiva de la derecha judicial. Cada día que pasa hay más indicios de corrupción", ha manifestado.

MEDIDAS "DESESPERADAS"

En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez ya no más de sí y debe recurrir a medidas "desesperadas como anunciar la creación de nuevas plazas judiciales para intentar tapar esta agenda judicial".

Es más, ha asegurado que ni el anuncio de Sánchez de que presentaría los Presupuestos ni la insinuación del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de presentar una moción de censura tendrán "ningún tipo de recorrido político" y, a su juicio, sólo responden a una cuestión electoral.

"El PP tiene más prisa que el PSOE, que con el anuncio de Presupuestos intenta a la desesperada ganar un poco más de tiempo", ha recalcado Rius, que también ha criticado la posición adoptada al respecto por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

CRÍTICAS A ILLA

Para Rius, la defensa que Illa ha hecho de Sánchez evidencia la "dependencia" de los socialistas catalanas del PSOE, además de apuntar que el PSC también está bajo sospecha de las investigaciones judiciales.

Tras expresar su respeto por la presunción de inocencia, ha acusado a Illa de no haberla aplicado a todos los independentistas y ha añadido que "debe ir acompañada de transparencia".

"Y Salvador Illa se ha negado a comparecer en el Parlament para dar explicaciones. No se puede defender la inocencia de los socialistas el fin de semana y negarse a comparecer entre semana en el Parlament, porque la sospecha se convierte en más legítima", ha recalcado.

También ha criticado que ERC y Comuns por "tapar las vergüenzas" de los socialistas catalanes y luego dar lecciones, a su juicio, en contra de la corrupción.