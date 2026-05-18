Rius (Junts) renuncia como candidato en Barcelona para evitar "una confrontación" con Martí

Archivo - El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts y concejal del partido en Barcelona, Josep Rius, ha renunciado a optar a ser el alcaldable al Ayuntamiento de Barcelona para no "contribuir a una confrontación" con el actual presidente del grupo municipal, Jordi Martí, que ha anunciado su intención de postularse.

Rius ha explicado en una carta publicada en X y recogida por Europa Press que no quiere contribuir a una lógica de confrontación y división interna: "En las actuales circunstancias, no me puedo postular para ser candidato y contribuir a una confrontación que no servirá, a mi entender, para salir más reforzados".

Ha explicado que en los últimos meses ha sopesado la posibilidad de liderar la renovación del proyecto de Junts en Barcelona, pero que no cree que el proyecto de la capital catalana se deba plantear estando "al lado o al margen" del exalcalde de CiU Xavier Trias ni del líder de Junts, Carles Puigdemont.