Roberto Saviano publica 'Todavía estoy vivo': "Resistir significa mantenerme con vida"

El escritor y periodista italiano Roberto Saviano publicará este jueves en castellano 'Todavía estoy vivo' (Reservoir Books), una novela gráfica autobiográfica junto al dibujante israelí Asaf Hanuka que aborda los 15 años que lleva oculto tras la publicación de 'Gomorra': "Resistir significa mantenerme con vida".

En un encuentro telemático con periodistas por la publicación de la novela gráfica, Saviano ha asegurado este miércoles que en el libro quería contar lo que ha ocurrido estos años y que le era difícil hacerlo en una autobiografía clásica, pero que el cómic le ha permitido hacerlo con imágenes.

"El cómic es una manera extraordinaria para unir muchos instrumentos: el cine, la literatura, el arte pictórico. Quería tener todas estas herramientas para mostrar todo este desastre" de situación, ha dicho, añadiendo que la novela gráfica le ha permitido obtener distancia y verse desde fuera.

Saviano ha dicho que esta novela gráfica supone un punto de descripción, ya que considera que en su situación no está ni vivo ni muerto, y ha subrayado: "Resistir significa no soltar y seguir adelante, no sé si lo consigo. Hasta ahora sí que he aguantado".

Ha recordado que desde los 26 años tiene escolta permanentemente y "obligado a justificar que estaba vivo", lo que ha calificado que a nivel humano es insoportable porque se vive encerrado por si a uno le atacan, y ha dicho que en algún momento tuvo la esperanza de que cambiara la situación y poco a poco entrar en una vida normal.

En la novela gráfica de Saviano aparecen elementos como los procedimientos de protección a los que se ve sometido, los cambios de identidad, la soledad, los ataques de 'haters', el alejamiento de la familia y el armazón que se ha construido para sobrellevarlo, a través de los dibujos de Asaf Hanuka, del que se sintió atraído por la combinación entre "realismo y delirio" en sus composiciones.

"VIDA FATAL"

Preguntado por si en algún momento se ha arrepentido de la publicación de sus textos, ha dicho que lo hace en el sentido que le ha provocado llevar una "vida fatal", pero en paralelo se siente orgulloso de haber dado a voz a aquellos que no la tienen y ver que libros como 'Fariña' de Nacho Carretero siguen un método similar al suyo para explicar el mundo.

Saviano ha señalado que le sorprende que no haya debates más encendidos sobre aspectos como la muerte de periodistas en distintos puntos del mundo --también en Europa-- o el poder del tráfico de la heroína, y ha lamentado que quien decide contar "acaba lleno de barro, denuncias y una vida de mierda".

El periodista ha asegurado que siente desconcierto ante la impunidad y ha subrayado que las mafias le han ayudado a entender el capitalismo: "El capitalismo tiene una vocación mafiosa", ha sostenido.

Tras la buena experiencia junto a Asaf Hanuka con la novela gráfica, Saviano ha dicho que espera poder hacer más cosas, y ha dicho que trabaja en la posibilidad de hacer una adaptación animada a partir de este cómic porque cree que es una historia que se presta a ello.

Saviano ha dicho que entre sus gustos en el mundo del cómic se sitúan Frank Miller, Andrea Pazienza, Will Eisner y Art Spiegelman, así como el propio Asaf Hanuka, aunque también ha añadido que se ha formado con personajes como Micky Mouse.