Imagen de los premiados - GRUPO HOTUSA

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto y fotógrafo Roc Isern ha ganado el 24 Premio Eurostars Grand Marina de Fotografía Josep Juanpere, dedicado este año a la ciudad de Barcelona coincidiendo con su Capitalidad Mundial de la Arquitectura.

El proyecto ganador, escogido entre 512 trípticos, se titula 'Barcelona en espiral', y consiste en fotografías de escaleras de los edificios barceloneses Park Hotel, la Sagrada Família y la Clínica Barraquer, ha informado el Grupo Hotusa este miércoles en un comunicado.

El premio está dotado con 5.000 euros y se ha entregado en una gala en el hotel Eurostars Grand Marina que ha reunido a 200 representantes de los ámbitos empresarial y cultural de Barcelona.

El Premio Grupo Hotusa, segundo reconocimiento del certamen y dotado con 3.000 euros, ha recaído en la fotógrafa Conchi Martínez por su serie 'Azul', que rinde homenaje a Gaudí estableciendo un juego de simetrías entre 3 imágenes de la Casa del Guarda del Park Güell.

También se ha reconocido el "excelente trabajo" de los 8 participantes que han recibido los accésits: Mònica Sola, Paco Monforte, José Antonio Grueso, Marco Ansaloni, Albert Mis, Javier Arcenillas, Bonaventura Duralla y Carlos Teodoro Itiriago.