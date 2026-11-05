Roca Group obtiene la certificación Top Employer en España

Archivo - El ceo de Roca Group, Albert Magrans, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Roca Group ha obtenido la certificación Top Employer por primera vez en España, que concede Top Employers Institute tras evaluar de forma independiente las prácticas de gestión de personas y la experiencia de empleado de la organización, informa en un comunicado este jueves.

La certificación se basa en la HR Best Practices Survey, un análisis internacional de referencia que examina seis ámbitos abarcando el conjunto de la experiencia del empleado: la estrategia de personas, la organización y el liderazgo, la atracción de talento, el desarrollo profesional, el compromiso y el bienestar, y la cultura corporativa.

"Las personas son el corazón de Roca Group y quienes hacen posible que sigamos avanzando. Este reconocimiento es motivo de orgullo compartido y nos anima a seguir construyendo un entorno en el que se favorezca el desarrollo profesional y el sentido de pertenencia a un proyecto común", ha asegurado el ceo de Roca Group, Albert Magrans.