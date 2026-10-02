Rod Stewart actuará en Tarragona en julio de 2027 en su gira de despedida

Cartel del concierto de Rod Stewart en Tarragona - CLIPPER'S LIVE

TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista británico Rod Stewart actuará el 8 de julio de 2027 en el CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona dentro de su última gran gira 'The Final Encore', que pondrá el punto final a más de 60 años de trayectoria.

Según ha informado Grup Clipper's este viernes en un comunicado, Tarragona será la "única ciudad catalana" que formará parte de la gira, y las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes 5 de octubre.

Rod Stewart ha anunciado esta semana su gira de despedida por Reino Unido y Europa, que arrancará el 23 de abril en Dublín y pasará por recintos emblemáticos como el 02 de Londres, el Ziggo Dome de Amsterdam o el Uber Arena de Berlín.