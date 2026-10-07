Rodalies no funciona "por causas ajenas" y se recomienda buscar medios alternativos de transporte

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants de Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Rodalies no funciona desde este martes a primera hora "por causas ajenas" y se recomienda buscar medios alternativos de transporte

"El servicio de Rodalies no funciona por causas ajenas. Pedimos disculpas a nuestros usuarios y recomendamos que busquen medios alternativos de transporte", informan en un mensaje en 'X' y en la web no se añade ninguna información adicional.

En otro apunte en 'X', Protecció Civil ha afirmado que Rodalies "está pendiente de los trabajos de adecuación que se realizan en la infraestructura después del temporal" y que, a medida que se recuperen tramos, se realizan marchas exploratorias con trenes vacíos para garantizar la seguridad.