Rodalies prevé restablecer progresivamente la circulación tras revisar la infraestructura

Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona, a 21 de enero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rodalies prevé restablecer progresivamente la circulación de trenes en Catalunya tras la revisión del estado de la infraestructura por el episodio de fuertes lluvias de este fin de semana.

En un mensaje en 'X' este domingo recogido por Europa Press, Rodalies ha explicado que "a medida que se vayan completando" las revisiones, se irá restableciendo el servicio, y recomienda consultar los canales oficiales de información.

La circulación de trenes se paralizó este sábado a las 20 horas cuando comenzó el episodio de fuertes lluvias y aún no se ha restablecido.