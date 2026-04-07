Rodalies recupera el servicio completo en la R1, parcial en la R4 y presenta mejoras en la R2

Archivo - Viajeros cogen un tren de Rodalies en la estación de Sants de Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rodalies ha recuperado el servicio completo en la R1, parcial en el tramo entre Sant Sadurní y Martorell (Barcelona) de la R4 y ha presentado mejoras en la R2, R2 Sud y R2 Nord desde este martes.

En concreto, en la R1 se recupera el recorrido completo entre Maçanet-Massanes (Girona) y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y se ofrecen hasta 8 trenes por hora y sentido en hora punta entre Mataró y Barcelona, ha informado Rodalies en un comunicado.

En la R4, se recupera el servicio ferroviario entre Sant Sadurní y Martorell Central (Barcelona) cortado por el descarrilamiento de un tren el 20 de enero por la noche en Gelida (Barcelona).

De este modo, hay servicio ferroviario entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Terrassa (Barcelona) y se ofrece servicio ferroviario y servicio complementario por carretera entre Terrassa y Manresa (Barcelona).

Por su parte, en la R2, R2 Sud y R2 Nord se implementa una adaptación horaria para compatibilizar el servicio con las obras entre Garraf y Sitges, con incremento de frecuencias entre Granollers Centre y Castelldefels y mejora de los enlaces con servicios Regionales en El Prat de Llobregat (Barcelona).