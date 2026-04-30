Rodalies volverá a ser de pago el 9 de mayo

La Consellera Paneque Y El Secretario Santano En Rueda De Prensa - GENERALITAT DE CATALUNYA

RUBÍ (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciado que el próximo viernes 8 de mayo será el último dia en el que Rodalies será gratuito, y el día 9 se recuperará su forma habitual de pago: "Esta recuperación permite que el sistema sea más funcional y así encarar esta etapa de mejora progresiva".

Lo ha dicho este jueves en Rubí (Tarragona), donde ha explicado que a partir de la semana que viene el servicio ferroviario volverá prácticamente a funcionar al nivel programado de antes del temporal Harry, cuando llegó a una situación límite debido "a la falta de inversiones" durante décadas.

En una visita a las obras del túnel ferroviario de Rubí, que este miércoles ha recuperado la circulación por una vía para permitir el paso de mercancías, junto al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, Paneque ha anunciado también la recuperació del recorrido de la línea R3 de Rodalies entre Ripoll y Ribes de Freser (Girona) el próximo lunes 4 de mayo.

El martes, Rodalies también recuperará el recorrido completo de la R4 entre Sant Vicenç de Calders y Manresa (Barcelona) y el recorrido de la línea R15 entre Reus y Móra la Nova (Tarragona).

Asimismo, la consellera ha explicado que se mantendrán "algunas actuaciones puntualísimas y algun Pla Alternatiu de Transport (PAT)" para poder continuar trabajando a un ritmo más elevado en las mejoras pendientes, como es el caso de las obras del Garraf, que según Paneque avanzan a buen ritmo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)