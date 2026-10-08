Roigé (Cámara de Tarragona), nueva presidenta de Apportt

La presidenta de la Cámara de Tarragona y de Apportt, Laura Roigé
La presidenta de la Cámara de Tarragona y de Apportt, Laura Roigé - CÁMARA DE TARRAGONA
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 8 octubre 2026 14:24
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TARRAGONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Cámara de Tarragona, Laura Roigé, ha asumido la presidencia de la Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona (APPORTT).

Releva en el cargo a Joan Oriol, que ha presentado su dimisión por motivos personales, informa la corporación en un comunicado este jueves.

La presidencia recae en la Cámara de Tarragona desde las elecciones celebradas en 2023, y la corporación la puede delegar en alguno de los miembros de sus órganos de gobierno.

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