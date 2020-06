Roldán pide al Govern trabajar en las cuentas de 2021 tras el "baño de realidad"

Asegura que Cs respetará la decisión del TS sobre el recurso de Torra

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, ha asegurado que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, "se ha dado un baño de realidad y ha abierto los ojos" en la reunión de este miércoles con grupos parlamentarios sobre los Presupuestos, que Cs cree que no sirven para hacer frente a urgencias derivadas de la pandemia, por lo que pide al Govern ponerse a trabajar de cara a las cuentas de 2021.

"Se ha dado cuenta por fin de que nosotros teníamos razón y de que estas cuentas no sirven para hacer frente a las necesidades que ahora tenemos en Catalunya, y esos Presupuestos ahora se están modificando lamentablemente a golpe de decreto", ha aseverado Roldán en rueda de prensa telemática este jueves.

Ha recordado que Cs planteó al Govern la reformulación de los Presupuestos de 2020 pero que se encontraron con la negativa del Ejecutivo catalán, que Roldán achaca "más a las discrepancias políticas que a la realidad".

Y pide al Govern avanzar hacia los Presupuestos de 2021: "Pedimos al Govern que deje a un lado la discrepancia, que se deje de dividir y se ponga a reconstruir. El Govern tiene que ponerse en marcha", ha dicho.

Ha defendido la importancia de que las cuentas de 2021 se centren en reforzar el sistema sanitario --"que ha quedado exhausto después de estos meses"-- ante un eventual rebrote; en el sistema educativo para garantizar la seguridad en la vuelta al colegio, y en ayudar a pymes y autónomos y a los sectores de la hostelería y el turismo.

RECURSO DE TORRA

Roldán ha asegurado que Cs respetará la decisión que tome el Tribunal Supremo (TS) sobre el recurso del presidente del Govern, Quim Torra, contra la sentencia del Tribunal Superior de Catalunya (TSJC), para lo que ha fijado una vista el 17 de septiembre.

El TSJC se condenó a Torra a año y medio de inhabilitación por no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar una pancarta de la Generalitat por la libertad de los dirigentes independentistas encarcelados y el lazo amarillo antes de las elecciones del 28 de abril de 2019.

Roldán ha remarcado que Cs respetará la decisión del tribunal y espera que Torra también la acate: "Espero que no veamos situaciones como la última sentencia, donde Torra dijo que no pensaba acatarla y, de hecho, ahora está ocupando un cargo por el cual ya no está habilitado".

UNA NUEVA ETAPA

Roldán ha hecho un llamamiento a iniciar una nueva etapa política en Catalunya, ya que no comparte que el futuro de los catalanes dependa del calendario judicial de Torra, según ella, que ha insistido en que, "si al frente de la Generalitat hubiese un gobierno responsable, esto no habría pasado".

"Nunca ha representado y defendido los intereses de todos los catalanes, llegó a decir que no había llegado aquí para representar a una comunidad autónoma, y ahora el futuro de Catalunya dependerá también de esta decisión que llegue del TS", ha añadido.

AUTÓNOMOS

La dirigente de Cs ha anunciado que este viernes su formación se reunirá con Pimec para abordar la "grave situación que están pasando las pymes en Catalunya".

Ha recalcado que se debe ayudar a "aquellos que crean riqueza para que se puedan volver a poner en marcha a pesar del Covid-19", y ha incidido en que es momento de reconstrucción, por lo que espera que propuestas en esta línea prosperen en el pleno monográfico previsto en el Parlament sobre este asunto.