Roldán (PP) acusa al Gobierno de "dejación de funciones" en los disturbios de Barcelona

Archivo - La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha acusado este lunes al Gobierno de "dejación de funciones" en los disturbios de Barcelona de este sábado.

Lo ha dicho en una publicación en 'X' recogida por Europa Press en respuesta a la ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que ha afirmado en una entrevista en la 'Cadena Ser' que siempre gana la extrema derecha.

"No, Elma, no; siempre pierde España. No lo queréis entender porque os da absolutamente igual. Habéis hecho dejación de funciones, como en Ceuta", ha asegurado Roldán.