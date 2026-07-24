Roldán (PP) exige a Niubó explicar en el Parlament el "grave fallo" en las pruebas Pisa

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán - EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha exigido este viernes que la consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó explique en la Cámara catalana el "grave fallo" en la gestión de las pruebas Pisa, que impedirá comparar los resultados de Catalunya con los de anteriores ediciones y con el resto de comunidades autónomas.

En un comunicado, explican que también han registrado una batería de preguntas parlamentarias para que el Govern detalle "qué ocurrió exactamente, quién es el responsable de este error, cuándo tuvo conocimiento de la incidencia y qué medidas piensa adoptar para depurar responsabilidades y evitar que una situación similar vuelva a repetirse".

Para Roldán, este hecho llega "cuando Catalunya atraviesa su peor momento en materia educativa" y ha lamentado que el Govern se escude en un supuesto fallo técnico.

"Cuando los errores se acumulan, ya no bastan las excusas. Los catalanes merecen responsables políticos que den la cara", ha reclamado la portavoz popular, que ha acusado al Govern de estar más preocupado de mantener contentos a ERC que de garantizar una educación de calidad.

También ha lamentado los resultados educativos de los últimos años y ha reiterado que el modelo de inmersión lingüística es "perjudicial" para el nivel educativo de los alumnos.