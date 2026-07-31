Roldán (PP) pide elecciones a Illa: "Catalunya está peor que hace dos años, y parecía imposible"

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, convocar elecciones tras su comparecencia de balance del curso político: "Catalunya está peor que hace dos años, cosa que parecía imposible, pero lo ha conseguido".

"Ha resultado ser un fraude político, lleva dos años de gestión y no ha hecho absolutamente nada", ha dicho este viernes en rueda de prensa en el Parlament, en la que ha pedido a ERC, Comuns y al Govern dejar de destruir el futuro de Catalunya con leyes como la de la compra especulativa.

Roldán ha añadido que, tras estos 2 años de mandato de Illa, Catalunya tiene peores servicios públicos, peores resultados educativos y "un Govern que está más dedicado, más preocupado por la propaganda que por resolver los problemas de los ciudadanos".

Respecto al error en las pruebas Pisa, ha criticado que el Govern conocía "desde hacía meses estas graves irregularidades detectadas y no dijeron absolutamente nada", por lo que ha exigido explicaciones.

CEUTA

Roldán ha asegurado que la situación en Ceuta "no puede despacharse como un simple episodio migratorio", ya que, según ella, es una situación de extrema gravedad que afecta a la soberanía nacional, a la seguridad y a la capacidad del Estado para defender las fronteras.

"Llevamos tiempo advirtiendo que las políticas del Partido Socialista estaban generando un peligroso efecto llamada", ha añadido, y ha afirmado que el PP va a utilizar todos los instrumentos políticos que estén a su alcance para proteger a los ciudadanos de Ceuta y Melilla.