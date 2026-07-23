Román Pérez, primer catedrático del Departamento de Bioingeniería de UIC Barcelona

Román Pérez, primer catedrático del Departamento de Biongeniería de UIC Barcelona - UIC BARCELONA

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Bioengineering Institute of Technology y vicerrector de Investigación de UIC Barcelona, Román Pérez, ha tomado posesión este jueves en un acto en el Hospital General de Catalunya de la plaza de catedrático, convirtiéndose en el primero del Departamento de Bioingeniería de UIC Barcelona.

Pérez ha estado acompañado por los miembros de la comisión ejecutiva de la Junta de Gobierno de la universidad, así como por el presidente del patronato, Miguel Ángel Cazcarra, informa la universidad en un comunicado.

En su lección magistral, ha repasado algunos de los principios que han guiado su trayectoria científica, cuya investigación se centra en el diseño de biomateriales para favorecer la regeneración de tejidos.

"Como científico, necesitas ser curioso para intentar descubrir cosas nuevas y estar siempre en la frontera del conocimiento", ha explicado.

Es graduado en Química por la Universitat de Barcelona y doctorado en la Universitat Politècnica de Catalunya con una tesis centrada en cementos de fosfato cálcico y, durante su doctorado, realizó una estancia de 9 meses en la Harvard University.