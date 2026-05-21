Romero anuncia un Consell Executiu extraordinario este viernes para aprobar los Presupuestos

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, en una rueda de prensa- DAVID OLLER

Avisa a la oposición de que llevar el proyecto al CGE sería "filibusterismo parlamentario"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha anunciado la celebración este viernes de una reunión extraordinaria del Consell Executiu para aprobar el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026, y la ley de acompañamiento, tras los acuerdos firmados esta semana con ERC, el martes, y con los Comuns, este jueves.

En una rueda de prensa desde la Generalitat tras la firma del acuerdo entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha concretado que será a las 9 horas, y que posteriormente entregarán el proyecto al Parlament, como ya hicieran en febrero, para que se inicie la tramitación parlamentaria.

Romero ha agradecido tanto a ERC como a los Comuns el "sentido de país, de responsabilidad y de compromiso", y ha asegurado que traerán estabilidad al Govern para afrontar las oportunidades que tiene Catalunya por delante.

"Creo que todos queríamos Presupuestos hace un tiempo. Ha costado, ha sido una negociación exigente, lo fue la de Esquerra Republicana, lo ha sido también la de los Comuns", ha valorado destacando que en momentos difíciles y de incertidumbre, las tres formaciones progresistas se han puesto de acuerdo.

Ha afirmado que las reglas de gasto y el objetivo de déficit no cambian, por lo tanto, las grandes cifras totales del proyecto tampoco lo harán, pero que sí que se incorporarán los recursos que se contemplaban en la disposición adicional del proyecto de febrero para incorporar los futuros compromisos que hubiera con ERC.

CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

La tramitación del proyecto, que empezará este viernes, se prevé que se alargue unas 5 o 6 semanas, por lo que durante el mes de julio debería estar aprobado, aunque se podría retrasar si alguno de los grupos de la oposición llevara el proyecto al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Sobre esta posibilidad, Romero ha respondido: "El informe al Consell de Garanties Estatutàries es para pedir si existe una ley que no respeta el Estatut o la Constitución. En fin, puede hacerse filibusterismo parlamentario, obviamente, pero la ley de Presupuestos es difícil que vaya contra el Estatut o la Constitución. En todo caso, tienen derecho a hacerlo, si quieren pueden hacerlo".

ESTABILIDAD DE LA LEGISLATURA

Romero ha insistido en la idea que contar con unas nuevas cuentas públicas dará estabilidad a la legislatura, puesto que "es la ley más importante que aprueba el Parlament", y preguntada por si lo dice porque cree que no lograrán aprobar las cuentas en 2027 y 2028, ha respondido que le gustaría que sí.

"Al Govern le gustaría que los hubiera. Entre otras cosas, porque si se aprueba el modelo de financiación, en el 27 tendremos 4.700 millones de euros más. Como no queremos renunciar ni renunciamos a ello, si llegan estos recursos deberían incorporarse en un nuevo presupuesto", ha expresado.

NEGOCIACIONES CON LOS DOCENTES

Preguntada por el hecho que ni en el acuerdo con ERC ni en el de los Comuns se ha acordado la mejora de las condiciones salariales del sector educativo, en plenas negociaciones con el Govern, ha dicho que es porque la negociación debe "hacer su curso".

Ha dicho que a ambas formaciones políticas les preocupa, como al Ejecutivo, la situación en la educación, y que las dos les han transmitido que los acuerdos se pueden revisar "con tal de facilitar este acuerdo con la comunidad educativa".

TASA ZUCMAN

Una de las demandas de los Comuns que ha quedado fuera del acuerdo era impulsar desde el Parlament, para después llevar al Congreso de los Diputados, una proposición de ley para la aplicación de la Tasa Zucman, que plantea un impuesto mínimo anual del 2% sobre el patrimonio de las grandes fortunas que superen los 100 millones de euros.

Romero ha dicho que es un impuesto con el que pueden estar de acuerdo, o en general con uno sobre las grandes fortunas, pero que se trata de una competencia estatal: "A lo mejor no tiene demasiado sentido que el Govern se comprometa a ello", ha zanjado.