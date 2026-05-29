Romero destaca el crecimiento de los recursos de la Agència Tributaria en los Presupuestos de 2026

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alicia Romero, durante la Comisión de Economía y Finanzas del Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero, ha destacado el crecimiento de recursos que tendrá la Agència Tributària de Catalunya (ATC) con la aprobación del proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026.

Lo ha dicho este viernes en la presentación de los Presupuestos 2026 ante la Comisión de Economía y Finanzas del Parlament, en la que ha subrayado que la ATC contará con un presupuesto de 527 millones de euros --de los que la Generalitat aportará 481 millones--.

Ha explicado que, en 2026 la ATC contará con 21 millones más que en 2025, que deben permitir "empezar la transformación tecnológica, de procesos y de datos, y la contratación de 200 profesionales más".

Sobre el conjunto de los Presupuestos, Romero ha admitido que "no han cambiado muchas cosas" respecto al proyecto que decayó en marzo, y ha dicho que la gestión con una prórroga presupuestaria no es fácil.

En este sentido, ha dicho que en 2025 la Generalitat tuvo que realizar 3.000 expedientes de modificación presupuestaria, algo que ha dicho que es poco eficiente: "Hemos estado muy secuestrados por la propia dinámica administrativa que conlleva una prórroga".

Por otro lado, la consellera ha asegurado que no habrá problemas presupuestarios para alcanzar un acuerdo con los sindicatos de educación: "El Presupuesto es flexible, el Presupuesto está vivo".

MIRADA A LARGO PLAZO

Romero ha explicado que el proyecto de Presupuestos presentado "no quiere resolver los problemas de hoy, pone la mirada larga para poner las bases para dar respuesta a los retos del futuro".

Ha dicho que los han preparado con "la máxima ambición y voluntad de mejorar y ampliar el autogobierno de Catalunya".

Por otro lado, ha recordado que en las próximas semanas se debe votar en el Congreso de los Diputados la condonación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que permitirá reducir la deuda de la Generalitat en 18.000 millones y los intereses que paga, en 1.500 millones anuales.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por parte de Junts, Jordi Munell ha afeado que los Presupuestos van tarde y que "perpetúan el empobrecimiento de las clases medias", mientras que Joan Canadell ha dicho que estos no son las cuentas que necesita Catalunya y ha lamentado la diferencia entre los ingresos recaudados en Catalunya y el Presupuesto de la Generalitat.

El diputado de ERC, Albert Salvadó, ha asegurado que "el país, la gente necesita presupuestos" y ha subrayado la responsabilidad de aprobar las cuentas.

De PP, Miriam Casanova ha criticado que se ha presentado el "mismo Presupuesto que tuvo que retirar" por la falta de apoyos en marzo.

Para Vox, Javier Ramírez ha dicho que la intervención de Romero "ha sido profundamente decepcionante" por el fondo del discurso, ya que esperaba que explicara el acuerdo económico alcanzado con ERC.

El diputado de Comuns, David Cid, ha asegurado que el Presupuesto es "relevante" y ha destacado los 4.600 millones destinados a inversiones.

Del PSC, Jordi Riba ha puesto en valor que el Presupuesto es una forma de ordenar prioridades y que responden a la idea de que "Catalunya quiere avanzar con estabilidad, ambición y mirada larga".