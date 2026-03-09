Romero: ERC tendrá que moverse por las cuentas y ve "evidente" el compromiso de Govern con el IRPF

Archivo - La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmado este lunes que ERC tendrá que moverse por los Presupuestos de la Generalitat y ha señalado que el compromiso de Govern con la recaudación del IRPF para Catalunya es "evidente y sincero".

Romero ha defendido que Govern apruebe las cuentas sin tener el apoyo de ERC cerrado por responsabilidad y lo ha vinculado al conflicto en Oriente Medio: "Hacemos un llamamiento a ERC a sumarse a una respuesta unitaria de las fuerzas de izquierda ante esta crisis política mundial que tenemos [en Oriente Próximo] empezando por unos presupuestos que dan estabilidad al país", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Preguntada por el margen que tiene ERC de condicionar las partidas, ha afirmado que "mucho" porque Govern ha dejado fondos abiertos para negociar, ha asegurado que los recursos no serán un problema en la negociación y se ha mostrado confiada en que si los republicanos se sientan a hablar, el acuerdo llegará.

IRPF

Sobre el IRPF y las garantías que piden los republicanos, ha explicado que las modificaciones legislativas dependen del Congreso y que el Gobierno ya dio el visto bueno a la demanda de ERC en la comisión bilateral del 14 de julio de 2025: "¿Más garantía que un documento certificado entre el Gobierno y la Generalitat? En fin, me cuesta verlo. El país necesita presupuestos, pido responsabilidad".

Ha expresado que el Gobierno está trabajando en la recaudación y que también el compromiso del Govern con ello es evidente y sincero e insta a los republicanos a "dar confianza" al Gobierno con el IRPF, como ya hizo con la nueva financiación y la quita de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Ha rechazado un avance electoral si no hay cuentas: "No hay otro escenario. Y si alguien no quiere presupuestos, que lo diga, pero que no utilice eso de que 'la prórroga no es tan mala' como hace Junts", ha dicho.