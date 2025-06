Romero insta a Junts a estar "en el mismo lado" que los socialistas cuando se vote la financiación

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha instado a Junts a estar "en el mismo lado" que los socialistas cuando se voten las leyes para modificar el sistema de financiación para Catalunya.

Así se ha pronunciado este miércoles en respuesta a una interpelación de Junts en el pleno del Parlament, en la que ha asegurado que desde el Govern están trabajando para conseguir una "financiación singular" para Catalunya, aunque ha reconocido que no será fácil.

Romero ha reivindicado un modelo "mucho más transparente, mucho más justo y que, evidentemente, incorpore más recursos para Catalunya, teniendo la solidaridad y la ordinalidad" en cuenta.

Ha asegurado que el modelo de Catalunya es singular comparado con el de otras comunidades autónomas, por algunas competencias que no tienen otros territorios, pero ha añadido que otras comunidades también tienen singularidades: "Para el PP parece que la singularidad es sinónimo del demonio. Canarias tiene un régimen fiscal propio y no he visto manifestaciones contra eso", ha añadido.

También ha pedido no confundir la infrafinanciación con los impuestos, y ha defendido que el Govern está implementando impuestos "de manera quirúrgica, en aquellos tramos, en aquellos elementos" que ayudan a paliar ineficiencias de la economía, ha concretado.