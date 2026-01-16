Romero insta a Junts a tratar la financiación con Sánchez, a quien ve dispuesto a "ceder"

Archivo - La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha instado este viernes a Junts a negociar la financiación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ve dispuesto a "negociar y a ceder".

"La vicepresidenta Montero fue muy clara y el presidente Sánchez también, que dijo 'sudaré la camiseta para aprobar este modelo'. Evidentemente, cuando dices esto, estás dispuesto a negociar y ceder", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogido por Europa Press.

Ha pedido a la formación de Carles Puigdemont analizar el documento y proponer esos parámetros que no entran en el acuerdo, como puede ser el coste de la vida, la población ajustada o la cesta de tributos, en sus palabras.

Ha explicado que el modelo que presentó Montero en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es la financiación de las competencias homogéneas --aquellas que gestionen todas las CCAA, como educación, sanidad o derechos sociales-- y que faltan las específicas, de mayor soberanía fiscal: "Cuando tengamos este todo, podremos decir que es una financiación singular para Catalunya".

Preguntada por las críticas al modelo del ejecutivo autonómico que encabeza el socialista Emiliano García-Page, se ha preguntado "cómo piensa explicar a sus ciudadanos que pierde o que renuncia a 1.300 millones de euros" y le ha recordado que la ordinalidad se recoge en, según ella, documentos del PSOE desde hace años.

LUCHA CONTRA EL DUMPING FISCAL

Ha señalado que uno de los elementos novedosos del modelo es la lucha contra el dumping fiscal: "Con algunos impuestos lo que hay que hacer es un suelo, y que nadie pueda bajar de ese límite", ha dicho.

Ha criticado la política impositiva de algunas CCAA gobernadas por el PP: "Bajamos impuestos, pero con la mano tendida al Estado para que nos envíe más recursos, pero ¿de dónde creen que vienen los recursos, estos consejeros del PP?".

FOMENT DEL TREBALL

En cuanto a sus críticas hacia el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, por su nota en que veía "claramente insuficiente" el acuerdo de financiación, Romero ha apuntado que le dijo en persona este jueves que estaba molesta y que se equivocaron con el comunicado.

Ha afirmado que se lo dijo "con el respeto y la educación por delante" y que quedaron para hablar de forma informal, sin concertar una reunión.