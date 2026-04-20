Romero pide buscar "consens, acuerdos" que permitan avanzar a Catalunya

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha pedido buscar "consensos, acuerdos" que permitan avanzar a Catalunya, algo que ha calificado de importante.

Lo ha dicho este lunes en la apertura del acto 'La Catalunya que volem', organizado por el Col·legi d'Economistes de Catalunya y en el que también participan, entre otros, los exconsellers de Economía de la Generalitat Antoni Castells, Natàlia Mas y Jaume Giró.

Romero ha lamentado que normalmente se hace más caso a lo que separa que a lo que une y ha subrayado que, si fuera al revés, se avanzaría "muy rápido".

Para ello, ha reclamado "dejar el cortoplacismo" para fijarse más en el medio y largo plazo para poder alcanzar estos consensos.

La consellera ha señalado que la incertidumbre global no ayuda a Catalunya: "Es importante que en Catalunya, que somos un país pequeño, intentemos buscar consensos".

CONSENSOS ALCANZADOS

Romero ha detallado diez puntos en los que ha dicho que ya hay consenso en la sociedad y la economía catalanas, entre los que está la necesidad de impulsar la productividad.

Ha añadido que también hay acuerdo en la importancia de la cohesión social para hacer avanzar la economía, así como la necesidad de tener talento, atraerlo y generarlo.

La consellera ha apuntado al consenso sobre la necesidad de que las empresas crezcan, así como de la importancia de la financiación pública y privada; una administración "más ágil y más eficiente"; invertir en infraestructuras; impulsar la colaboración público-privada, y digitalizar la economía y hacerla más sostenible.