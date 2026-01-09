Romero pregunta a Page si "renunciará" a 1.500 millones para los manchegos rechazando la financiación

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, ha preguntado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, si "renunciará" a los 1.500 millones que, ha recordado, recibirían los manchegos con el nuevo modelo de financiación autonómica al rechazar la propuesta presentada este viernes por el Gobierno.

Así se ha expresado este viernes en una entrevista en 3CatInfo, donde ha lamentado las declaraciones del presidente manchego, que ha calificado de "atropello" el nuevo modelo y ha reclamado que antes de desplegarse, en sus palabras, prefiere que hablen los españoles.

"Que me explique donde esta la desigualdad en este modelo", le ha pedido Romero, que ha señalado que en el modelo actual hay 1.500 euros de diferencia entre los españoles de la comunidad que más recursos recibe y la que menos, mientras que ahora este 'gap' se reduce a los 500 euros.