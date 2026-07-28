Romero reclama que el CPFF se celebre "cuanto antes, mejor"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Alícia Romero, ha reclamado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) se celebre "cuanto antes, mejor", en declaraciones a la prensa este martes durante el inicio de las obras de remodelación del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Está previsto que la reunión, en la que se debe votar sobre la propuesta del nuevo modelo de financiación, se celebre este miércoles en Madrid, aunque varias comunidades autónomas gobernadas por el PP han pedido atrasarla hasta septiembre.

Romero ha subrayado la necesidad de iniciar el proceso de tramitación del nuevo modelo de financiación y ha afeado que el PP "no ha demostrado ninguna voluntad de diálogo" ni ha presentado ninguna propuesta alternativa.

"Esperemos que dejen de hacer partidismo", ha dicho Romero, que ha recordado que hay otros encuentros que sí que está previsto que se celebren.

La consellera ha recordado que el modelo de financiación está caducado desde hace más de una década y que "es necesario reformarlo" para dotar de más recursos a las comunidades autónomas.